Feste patronali, è tempo di ripartenza anche per gli ambulanti In corso la Festa del Sacro Cuore, poi la Madonna delle Grazie. Boccata d'ossigeno per gli operatori

“Niente sarà più come prima ma ora dobbiamo davvero ricominciare”. In estrema sintesi è l'umore condiviso dagli ambulanti che, dopo il covid , provano a ripartire anche grazie alle diverse feste patronali. Tra le categorie maggiormente danneggiate dalle conseguenze della pandemia ora i commercianti sperano in una stagione che possa invertire, finalmente la rotta. In città è in corso, la festa del Sacro Cuore, che coinvolge il Viale Mellusi e torna ad ospitare, come da tradizione le bancarelle. Gli esercenti raccontano delle difficoltà affrontate ma registrano pure un buon riscontro di presenze che lascia ben sperare.

L'appuntamento promosso dalla parrocchia dei Cappuccini fa da apripista alla festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. E il Comune ha messo in campo un piano per il sostegno agli esercenti con una riduzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone che spiega: “Abbiamo deciso di assicurare le migliori condizioni per far tornare queste manifestazioni che mancavano da diversi anni. Siamo attenti e operativi perchè si possa tornare alla normalità, sia per il commercio che per i cittadini di Benevento”.

Per entrambe le feste sono già numerose le domande per la partecipazione degli operatori del settore commerciale, artigianale e produttivo.

“Circa cinquanta le richieste ricevute e rilasciate, con il relativo piano di sicurezza, per la festa del Sacro Cuore. Per quella della Madonna delle Grazie al momento sono circa 90, ma credo che continueranno a salire raggiungendo i 100 operatori commerciali”.

E per la Festa della Madonna delle Grazie, che si terrà dal 30 giugno al 3 luglio nei dintorni della Basilica di Viale San Lorenzo, il Comune ha impegnato una cifra pari a 35 mila euro per l’installazione delle luminarie e la realizzazione del tradizionale spettacolo pirotecnico.