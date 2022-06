San Pio, preoccupazioni per il pronto soccorso. Ferrante: allarmismi inutili Il manager: abbiamo 16 medici. I concorsi sono andati deserti. Da lunedì cercheremo altre adesioni

“Allarmismi inutili”, Mario Ferrante direttore dell'ospedale San Pio di Benevento, liquida così gli allarmi lanciati negli ultimi giorni da politica e sindacati riguardo alla carenza di personale in pronto soccorso e dettaglia: “abbiamo 16 unità ma dobbiamo consentire le ferie, in ogni caso da lunedì metteremo in campo un piano straordinario”.

Le sollecitazioni sono state espresse nelle ultime ore dal consigliere comunale di alternativa per Benevento Luigi Diego Perifano prima e dai sindacati poi, a partire dall'Ugl Salute. Voci che hanno parlato di una “situazione grave e preoccupante riguardo alla gestione delle emergenze-urgenze”.

Ma Ferrante sgombra il campo “E' un problema che non esiste. Nel pronto soccorso abbiamo in dotazione 16 medici ma in estate dobbiamo farli andare in ferie e dunque si era chiesta una mano ai medici degli altri reparti. Si tratta di specialisti ma sono medici. E c'è da dire – prosegue – che i concorsi banditi più volte per la ricerca di cinque unità per i medici dell'emergenza sono andati deserti, devo lavorare con le risorse che abbiamo”.

In ogni caso annuncia un nuovo piano: “da lunedì, vista l'attenzione completamente fuori luogo perchè non ci sono problemi, ho chiesto di raccogliere le disponibilità da altri medici, da pagare con prestazioni aggiuntive”.