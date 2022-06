Asia: troppi conferimenti errati. Pronto vademecum per attività commerciali L'assessore all'Ambiente Rosa e quello al commercio Ambrosone incontrano l'amministratore Madaro

L'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, quello al Commercio, Luigi Ambrosone, e l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, si sono incontrati per discutere della esposizione dei rifiuti da parte delle attività commerciali situate nel centro storico della città. Poiché il conferimento delle varie frazioni non avviene nelle modalità indicate dall'Azienda, è stato deciso di consegnare agli esercenti un vademecum che spiegherà nel dettaglio il calendario di esposizione e raccolta ed i servizi aggiuntivi riservati alle utenze non domestiche. Nei prossimi giorni addetti dell'Asia provvederanno a distribuire il materiale informativo. L'obiettivo dell'operazione è di chiarire nel dettaglio come funziona la raccolta rifiuti per le attività commerciali ed evitare che conferimenti errati possano arrecare danno al decoro urbano.