Conservatorio, Mastella spegne le polemiche: ripartiamo insieme Il sindaco annuncia anche l'affidamento degli spazi del San Vittorino

Sancire una rinnovata sinergia istituzionale tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” e il Comune di Benevento. Alle spalle i mesi delle rotture l'istituzione di alta formazione musicale lavorerà in perfetta armonia con Palazzo Mosti.

L'annuncio al centro di un incontro promosso questa mattina dai vertici del Conservatorio, la presidente Caterina Meglio e il direttore Giosuè Grassia e il sindaco Clemente Mastella.

Nella sala Bonazzi dell'istituto di via Mario La Vipera lo ha detto subito il presidente Meglio, l'idea è quella di "andare oltre" sancendo una nuova stagione di intensa collaborazione.

"Sono felice di riprendere quanto si è interrotto negli ultimi anni" sottolinea il sindaco Mastella ponendo l'accento sugli anni in cui questa collaborazione "non c'era".

Convitato di pietra all'incontro l'ormai ex Presidente Antonio Verga, che alla guida della struttura si è più volte scontrato con il Comune e che per la nomina della Meglio ha presentato ricorso al Tar.

"Nei prossimi giorni – ha detto Mastella - rinnoveremo l'accordo per l'uso dell'Auditorium San Vittorino al Conservatorio” struttura che solo qualche mese fa Palazzo Mosti aveva negato all'istituto musicale, sollevando le polemiche.

“Una collaborazione reciproca – ha detto ancora il sindaco - perché al Conservatorio chiederemo spazi per ospitare gli studenti di strutture scolastiche in ricostruzione e quindi momentaneamente inutilizzabili".

E sulle prossime mosse in ambito della promozione del patrimonio culturale cittadino ha parlato della riapertura del Teatro Comunale “inaugurazione fissata il 16 settembre alla presenza del Ministro Franceschini e del Presidente della Regione De Luca, ma per struttura dobbiamo trovare una chiave per l'onerosa gestione”.

Sembra invece orientato all'affidamento invece per l'auditorium San Nicola. E il presidente Caterina Meglio annuncia la partecipazione dell'istituto sia per Benevento Città Spettacolo che per l'inaugurazione del Teatro Comunale.

“Il rapporto istituzionale, al di là delle posizioni politiche è fondamentale. In questi momenti complessi lavorare insieme è essenziale. Riavremo il San Vittorino che per noi è fondamentale. E vogliamo raccogliere, per il Teatro Comunale, la sfida lanciata dal sindaco dando una mano, con le nostre competenze, allo sviluppo del teatro e alla valorizzazione complessiva del teatro”.