Venerdì niente acqua nella parte alta di Benevento dall'1 alle 5: ecco dove Lavori sulla rete: interruzione notturna nell'erogazione dell'acqua

Venerdì 24 giugno interruzione idrica notturna per lavori di manutenzione straordinaria.

Gesesa infatti comunica: "Comunichiamo che a causa di lavori sulla rete idrica in Via Pacevecchia del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 01:00 alle ore 05:00 del mattino di venerdì 24 giugno 2022, nelle seguenti zone:

- Via Almerico Meomartini

- Via Luigi Ferrannini

- Via Marco da Benevento

- Via Basilio Giannelli

- Via Biagio Cusano

- Via Andrea Mazzarella

- Via Leandro Galganetti

- Via Filippo Maria Guidi

- Via Tommaso Bucciano

- Via Giuseppe Castellano

- Via Jacopo da Benevento

- Via Cupa dell’Angelo

- Piazzale Vittime Civili di Guerra

- Parte di Viale Aldo Moro (da incrocio Via Delcogliano a Rotonda Vittime del Terrorismo)

- Via Alfredo Paolella

- Via Pietro Nenni

- Via Giovanni Pascoli

- Via Mario Vetrone

- Via Gaetano Salvemini

- Via Patrizia Mascellaro

- Contrada Cretarossa

- Via Cretarossa

- Via Vittorio Bachelet

- Via dell’Esperanto

- Via Fratelli Addabbo

- Viale Mario Rotili

- Via Alfredo Zazo

- Via Massimiliano Kolbe

- Via Filippo Capparuccia

- Via Carlo Goldoni

- Parte di Via Luigi Pirandello"