Una giornata scientifica sul tema Diosionie da Endocrinopatie L'iniziativa promossa dalla medicina interna del Fatebenefratelli

Presso l'Hotel Villa Traiano, l'U.O.C. Di Medicina Interna dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, organizza una giornata scientifica sull'interessante tema “Diosionie da Endocrinopatie” con la presenza di illustri relatori che la arricchiranno con le loro esperienze medico-scientifiche.

Gli squilibri idro-elettrolitici – ha dichiarato la dott.ssa Itala Ventre, responsabile scientifico del convegno, sono di frequente riscontro nella pratica medica, manifestandosi in condizioni cliniche molto comuni come lo scompenso cardiaco, la cirrosi epatica o come conseguenza della somministrazione di farmaci.

Una quota non trascurabile di disionie sono la conseguenza di patologie endocrine spesso etichettate come rare proprio perchè poco diagnosticate.

Dedicare una giornata scientifica all'argomento – ha sottolineato il primario di medicina interna del Fatebenefratelli di Benevento, Itala Ventre, serve a far emergere casi di patologie altrimenti poco conosciute.