Persone disperse e ferite a Camposauro: esercitazioni di Fraternita Misericordia FOTO - I volontari di Benevento nel Parco Regionale per un addestramento professionale specifico

Addestramento e aggregazione le parole d'ordine che da decenni caratterizzano l'operato della Fraternita della Misericordia di Benevento. Volontari per scelta nel campo sanitario e sociale. E in questa ottica lo scorso 18 giugno, donne, uomini e mezzi della Misericordia hanno effettuato un'esercitazione nel Partco Regionale Taburno – Camposauro. Una giornata scandita da tre esercitazioni: ricerca e soccorso di una persona, recupero di un politraumatizzato in montagna e un'esercitazione che ha previsto una calata su parete, il tutto in una zona impervia e soccorsi effettuati attraverso le più moderne tecniche di recupero e soccorso sanitario.

Al lavoro il Nucleo di protezione civile e il personale Ptc (prehospital trauma care) con i mezzi di soccorso sanitario e un drone che si è alzato in volo per inquadrare la zona e cercare di scorgere, specialmente nei luoghi più inaccessibili, la presenza o meno del disperso.

Ore di formazione essenziale per poi intervenire su scenari reali. Un luogo perfettamente rispondente alle esigenze della simulazione e per questo la Fraternità della Misericordia di Benevento ha voluto ringraziare il presidente dell'Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro, Costantino Caturano, per la disponibilità e il supporto fornitoci”.