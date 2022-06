Sale il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento Si passa da 20 a 22 pazienti in degenza presso il nosocomio sannita

Nessuna dimissione nelle ultime ventiquattro ore, ma nuovi ingressi in ospedale e torna a salire il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Si passa da 20 a 22 posti letto occupati nell'area dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al covid. Si tratta di 16 sanniti e sei pazienti provenienti da fuori provincia. Fortunatamente resta vuota la terapia intensiva, un solo ricovero anche oggi nella tin neonatale covid dedicata, sei in pneumologia sub-intensiva, mentre sono quindici i pazienti in degenza nel reparto di malattie infettive (due in più rispetto al giorno precedente). Dall'azienda ospedaliera, inoltre, viene precisato che “un paziente sannita ricoverato in malattie infettive si è negativizzato e trasferito in un reparto non covid”.

Complessivamente pertanto diventano 1885 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 1387 residenti nella provincia di Benevento.