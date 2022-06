Rete territoriale, assistenza a domicilio e strutture, la nuova sfida dell'Asl Il direttore generale Gennaro Volpe snocciola programmi e bilanci dopo la riconferma nel Sannio

Una rete territoriale sanitaria potenziata anche grazie ai fondi del Pnrr, assistenza a domicilio per i pazienti fragili, stabilizzazioni per il personale sanitario e sempre più sinergia con sindaci e istituzioni.

Sono questi punti cardini sui quali si continuerà a concentrare l'impegno del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, confermato alla guida dell'Asl Sannita dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Un 'Volpe bis', dunque, ben accolto dal territorio e dalla sanità della provincia di Benevento. Un manager che, va assolutamente detto, ha saputo condurre la complessa e non ben messa macchina sanitaria sannita durante i due anni e mezzo scanditi dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid. Ha organizzato per mesi assistenza d'urgenza, strutture complesse flessibili per tamponi e vaccinazioni.

“Tutto questo – ha voluto rimarcare il Dg Volpe rimarcare in apertura dell'incontro con i giornalisti – è stato possibile grazie allo sforzo di tutti. Ad una squadra affiatata con cui ho avuto e continuerà ad avere l'onore di lavorare”. Ed ancora, fondamentale per il numero uno dell'Asl di Benevento è stata la sinergia con il Prefetto e con i sindaci: “Ognuno per la sua parte ha contribuito ad affrontare mesi bui, non semplici a causa del covid. Ed è a tutti loro che oggi va il mio ringraziamento”.

Fin qui l'opera portata a termine. Stamani nella sede di via Oderisio, però, si è parlato di futuro, di nuove sfide che partono dall'apertura di nuove strutture, fino ad arrivare a campagne di prevenzione e screening tumorali sempre più mirati e costanti per recuperare il tempo perso per via della pandemia. Altro punto importante sarà la stabilizzazione del personale sanitario.

“Siamo ripartiti con una rete territoriale sempre più capillare. I due concetti fondamentali – ha rimarcato il dottore Volpe – del secondo mandato saranno rete territoriale e assistenza a casa. Lavoreremo giorno dopo giorno con costanza per ottenere ciò. Sono in arrivo i fondi del Pnrr per la rete e l'assistenza territoriale. Abbiamo avviato già il programma, inaugurato l'ospedale di Comunità a San Bartolomeo dove attualmente ci sono giù sei persone ricoverate. Da anni quella struttura attendeva una rivalutazione. Una rete che verrà implementata mese per mese. Ci saranno – ha poi annunciato il dottore Volpe – strutture che apriranno entro un paio di anni come quella di Pietrelcina, altre per le quali i lavori sono in atto e presto saranno funzionanti. Ieri sera è stato approvato l'articolo 20 per la cittadella sanitaria che nascerà nei pressi dell'azienda ospedaliera San Pio. Integrazione con la comunità resta la parola d'ordine che ci ha contraddistinto per l'emergenza covid ma che dovrà continuare a rappresentare il nostro modo di lavorare”.

Tornando alle strutture, a breve apriranno il Cad (Centro Assistenza Domiciliare) di Airola per il quale stiamo reperendo apparecchiature e le ultime risorse umane. Ad Arpaise sarà trasferita la struttura di Paolisi. Apertura dei lavori al viale Mellusi per una nuova palazzina della sanità e Ceppaloni dove è quasi pronta una struttura per anziani”.

Progetti che cammineranno parallelamente ai programmi organizzati per gli screening oncologici: “Un tumore preso precocemente si può curare ed evita tanti problemi con semplici esami che salvano tante volte vite umane”.

Altro capitolo importante e che rappresenterà una bella novità per l'Asl di Benevento sarà la stabilizzazione del personale sanitario: “In queste ore sul nostro albo pretorio comparirà una stabilizzazione per 5 infermieri e un fisioterapista in servizio nel carcere di Benevento che hanno lavorato da sempre part time con l'Asl e dal primo luglio partirà per loro una nuova avventura dopo il concorso. La mia attenzione sarà anche la stabilizzazione anche di tutto il personale impegnato con il covid. Stiamo aspettando indicazioni sulle procedure ma questa resta una mia priorità. Da parte nostra l'impegno sarà massimo per stabilizzare infermieri ed Oss che tanto hanno contribuito in questi anni difficili”.

Sul fronte Covid, Volpe non nasconde un minimo di preoccupazione e invita sempre a stare attenti ai contagi: “Ottobre sarà il mese peggiore a causa del cambio di temperatura e la concomitanza con l'influenza generale. Seguiremo con attenzione le direttive per quanto riguarda le vaccinazioni sia per il Covid che per l'influenza e tutte le altre importanti e obbligatorie. A questo proposito devo rimarcare come tutta la popolazione sannita ha affrontato l'emergenza sanitaria con impegno e costanza. Ho visto una popolazione matura che ci ha fatto raggiungere risultati eccellenti”.

Il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, sul cambio al vertice dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha infine rimarcato: “La dottoressa Morgante una persona di alta qualità con una grossa esperienza. Una persona di spessore con la quale continueremo il lavoro già fatto con il dottore Ferrante. Una sinergia a partire da Sant'Agata de' Goti dove c'è una integrazione vera tra Asl e ospedale”.



