Covid: aumentano i casi nel Sannio e salgono anche i ricoveri al San Pio 149 nuove infezioni in 24 ore. Al San Pio 23 ricoverati

Di pari passo con l'aumento dei casi covid che si sta registrando anche nel Sannio (149 casi ieri, 241 ogni 100mila abitanti secondo la Gimbe), aumentano anche i ricoverati al San Pio.

Se solo qualche settimana fa si era scesi sotto i 10 ricoverati, oggi il numero di persone che hanno dovuto far ricorso alle cure del nosocomio beneventano per le complicanze del coronavirus sono risalite a 23: ciò in virtù di un altro ricovero nelle ultime 24 ore.

Nessun decesso e nessuna dimissione: restano 1 paziente in terapia intensiva neonatale, 6 in subintensiva e 16 in malattie infettive.