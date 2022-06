Sanità. Mastella: plauso a Volpe, grazie a Ferrante e buon lavoro a Morgante Il sindaco di Benevento sulle nomine

“Un plauso al dottore Gennaro Volpe per la riconferma a Direttore Generale della Asl di Benevento. Un saluto ed un in bocca al lupo al dottore Mario Ferrante, nuovo manager dell'Asl di Avellino, ma soprattutto un sentito ringraziamento a lui per il lavoro svolto alla guida dell’ospedale cittadino e per la sinergica collaborazione istituzionale che ci ha visti coinvolti, in questi anni particolarmente difficili a causa dell’emergenza pandemica che abbiamo vissuto. Il mio benvenuto ed i miei migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Maria Morgante, neo dirigente dell'Azienda Ospedaliera ‘San Pio”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha commentato le nomine per la sanità in Provincia di Benevento.