Opportunità dal mondo del lavoro, nuovo servizio promosso dal Forum dei Giovani Belmonte: il prossimo passo sarà creare dei matching tra giovani e aziende in presenza

Opportunità Giovani, nasce come servizio informativo a disposizione dei giovani per favorire la conoscenza delle opportunità lavorative e

formative presenti sul territorio sannita. Periodicamente attraverso la creazione di un canale Telegram, il Coordinamento dei Forum si propone di selezionare annunci, offerte di lavoro, bandi, concorsi, notizie ed ogni opportunità che si ritengono essere interessanti e utili per tutti i giovani del nostro territorio, con la disponibilità di fornire personalmente assistenza e chiarimenti agli interessati.

Il canale attualmente prevede già la presenza di 500 iscritti. "Come Coordinamento possiamo essere soddisfatti di aver raggiunto i 500

iscritti (ragazzi e ragazze della nostra Provincia) sul Canale 'Opportunità Giovani”. Spero davvero che qualcuno di loro possa trovare il suo futuro in questa splendida Provincia tramite gli annunci che pubblichiamo, per noi questo sarebbe il traguardo più bello" commenta Alessandro De Blasis, delegato al lavoro ed imprenditorialità giovanile del Coordinamento Provinciale.

Chiude infine il Coordinatore dell’organismo giovanile sannita, Daniele Belmonte: “Il prossimo passo che il Coordinamento vuole attuare sarà

quello di creare dei matching tra giovani e aziende non solo virtualmente, ma anche in presenza, con l’organizzazione di giornate di selezione che coinvolgeranno soprattutto le aziende del territorio”.