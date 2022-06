Sanità, Abbate: "Serve personale, a partire dall'infermiere di famiglia" - FOTO Il consigliere regionale sannita: Servono strategie per assistere fragili ed aiutare medici di base

“La sanità nel Sannio, come su tutto il territorio nazionale va ridisegnata, specialmente dopo l'emergenza sanitaria provocata dal Covid che ha messo in evidenza le criticità e ci ha messo in ginocchio”. Così il consigliere regionale e medico Gino Abbate, componente della Commissione Sanità della Regione che questa mattina ha partecipato al congresso su telemedicina e nuove tecnologie e medicina di prossimità che si è svolto alla Rocca dei rettori. Occasione anche per presentare una canotta hi-tech in grado di misurare i parametri vitali del paziente e consentire al medico un’assistenza a distanza, riducendo lo stress degli spostamenti. Un progetto targato Samnium medica con oltre oltre 140 medici di famiglia e specialisti che è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione della sanità nel Sannio.

Il dottore Abbate ha parlato per lunghi minuti ai colleghi medici per rimarcare come la sanità abbia bisogno di una riorganizzazione mirata anche dopo le criticità emerse con la pandemia: “c'è bisogno di mettere al centro il medico di famiglia, la medicina territoriale, un maggior rapporto con gli ospedali e una maggiore assistenza e tutela per le persone sole e anziane. Ma soprattutto – ha rimarcato il componente sannita della Commissione Sanità in Regione – c'è un urgente bisogno di personale, a partire dall'infermiere di famiglia e di assistenti amministrativi visto che la medicina generale è attanagliata dalla burocrazia. E' un momento importante. Il Pnrr ci da dei fondi per costruire strutture per disegnare la nuova sanità ma non ci da soldi per il personale, ed è questo un grosso limite che potrebbe creare solo delle cattedrali nel deserto perchè mancano i fondi per farli funzionare”.

Il dottore Abbate guarda con fiducia alla telemedicina che “ci consente di monitorare a distanza i pazienti” ma “c'è bisogno di ulteriori implementazioni con strutture dedicate. Può servire sicuramente nelle case di riposo. Ma oggi si deve ragionare su una maggiore tutela dell'assistito che è garantita dalla Costituzione”.

Il consigliere regionale Abbate nei mesi scorsi ha più volte puntato il dito contro la gestione dell'Azienda ospedaliera del San Pio di Benevento anche per la gestione dell'emergenza Covid: “Non ho ancora capito – ha rimarcato alla platea del congresso – il perchè non si sia costituito un covid hospital a Sant'Agata de' Goti in moda da far funzionare appieno il Rummo”. Abbate è poi tornato sui posti letto inutilizzati “circa 130 letti non occupati mentre al pronto soccorso c'erano decine di persone che per giorni sono stati in attesa di un ricovero”. Un'altra questione emersa alcuni giorni fa per la quale la struttura sanitaria ha poi risposto (leggi qui altro articolo).

Poi il cambio al vertice dell'azienda ospedaliera San Pio con l'arrivo della Dg Maria Morgante: “Spero che con la nuova dirigente possa cambiare il percorso. Ora, con il nuovo management spero si cambi il dialogo, ci possa essere un confronto per poi trovare la migliore sintesi sempre ed esclusivamente per i cittadini, per gli assistiti e sempre con un occhio costante alle patologie oncologiche”.

Presente al convegno gli esponenti dell'Asl e dell'ordine dei medici sanniti. Ad inizio dei lavori è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a salutare i presenti rimarcando “l'impegno dei medici di base e ospedalieri nella lotta contro il covid. Ma ora – ha ribadito il primo cittadino – servono attenzioni maggiori per la medicina territoriale, specialmente per le fasce più deboli come anziani e disabili. La centralità della persona all'interno del mondo sanitario sia fondamentale e credo che anche la telemedicina possa dare un suo contributo”.

