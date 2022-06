Mastella: il covid riprende quota, misure per trasporti e scuola Il sindaco di Benevento fa il punto sulla pandemia

"Omicron ha fatto in Italia 22mila morti. L’indice di trasmissibilità torna sopra l’1%. Tamponi positivi a quota 23%". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna a fare il punto sul covid. "E' necessario stare attenti e disegnare una campagna vaccinale potenziando al tempo stesso le cure in casa con i nuovi farmaci. Servono percorsi flessibili per non ingolfare gli ospedali. Ne parlerò con il direttore Asl, Gennaro Volpe e con la nuova dirigente del San Pio. E poi occorreranno misure per trasporti e scuola. Non dobbiamo farci prendere impreparati".