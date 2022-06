Covid, al San Pio situazione stabile Restano 26 i posti letto occupati nei reparti dedicati al coronavirus

Resta stabile la situazione nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove il numero dei letti occupati è di 26 unità.

Per fortuna resta ancora vuota la terapia intensiva, una la culla occupata nel reparto dedicato ai neonati nati positivi o che hanno contratto successivamente il virus. Sei invece le persone in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia e 19 quelli ricoverati in Malattie infettive.