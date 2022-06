Caldo record a Benevento, Mastella: sarà dura, se ci sono problemi chiamatemi Il sindaco raccomanda prudenza e elenca le buone norme per affrontare le temperature elevate

"Per il caldo eccessivo di questi giorni si consiglia per gli anziani di bere acqua più del solito, farsi la doccia il più possibile evitando però spreco di acqua, non fare attività faticose".

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, attraverso il suo profilo facebook, raccomanda prudenza e ricapitola le buone norme per affrontare le temperature record.

"Chiedo ai parenti di visitare quotidianamente i loro cari più anziani. Nei condomini prestare attenzione a chi è più fragile. Indossare abiti chiari. Se del caso gli anziani vadano nei centri commerciali provvisti di aria condizionata. Alimentazione non eccessiva. Proteggere sempre la testa. In casa evitare sbalzi di temperatura. Conservare i farmaci in frigo. Per chiunque ha problemi chiami numeri dell'emergenza. Tra questi dico alla mia comunità, se del caso utilizzate anche il mio 3355930411. Fino a mercoledì sarà dura".