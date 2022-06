Covid, quattro persone dimesse ma tre nuovi ricoveri nei reparti del San Pio Resta pressoché invariata la situazione nell'ospedale di Benevento

Nonostante le cinque dimissioni di questa mattina, restano 25 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Uno in meno rispetto a ieri quando ne erano 26. Ciò significa che dal pomeriggio di domenica a oggi sono state ricoverate altre tre persone. Una persona in più (7) in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. Un neonato ancora ricoverato nella terapia intensiva riservata ai bimbi positivi al virus e 17 pazienti in Malattie infettive. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna restano 485 su complessivi 2.131 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1893) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti hanno raggiunto quota 1.232.