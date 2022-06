Tumore al Seno, il convegno organizzato dall'Ospedale Fatebenefratelli "A ciascuno la sua cura: tumori femminili e cure personalizzate”. I lavori domani a Benevento

L'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ha organizzato per domani, martedì 28 giugno dalle ore 14.30, presso l'Hotel Il Molino, il convegno "A ciascuno la sua cura: tumori femminili e cure personalizzate”.

“Il tumore della mammella ed il tumore dell'ovaio sono due patologie oncologiche per le quali maggiore è stata l'innovazione in ambito diagnostico e terapeutico". Così il direttore scientifico del convegno Antonio Febbraro, primario dell'U.O.C. dell'ospedale del rione ferrovia di Benevento.

Lo studio di mutazioni geniche ed alterazioni molecolari responsabili di processi di carcinogenesi, di crescita e diffusione delle cellule tumorali, ha permesso di individuare “target molecolari“ per farmaci innovativi capace di agire in modo selettivo su specifici bersagli. Obiettivo del convegno – ha dichiarato ancora il dottore Antonio Febbraro – è quello di discutere del ruolo dell'innovazione terapeutica nel Tumore della mammella e del Tumore dell'Ovaio alla luce dei progressi nella Diagnosi Molecolare e dei Trials clinici come fattori favorenti l'efficacia terapeutica. La selezione dei pazienti sulla base del profilo molecolare o genico, consente di curare con il migliore trattamento selettivo i pazienti con fattori predittivi di beneficio clinico e che, quindi, possono trarre vantaggio dal trattamento nella maggior parte dei casi".