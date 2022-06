Dopo la mostra in Olanda tornano a casa i reperti isiaci Sono stati esposti per un evento dedicato all'imperatore Domiziano

Sono tornati stamani alla Sezione egizia in Arcos del Museo del Sannio di Benevento i 3 reperti archeologici del Tempio di Iside partiti per l’Olanda lo scorso 2 dicembre per essere esposti presso il Rijksmuseum Van Oudheden di Leiden per la Mostra “Dio in Terra. Imperatore Domiziano”.

I reperti sono stati accolti dai Responsabili della Rete museale della Provincia e della Soprintendenza archeologica, ovvero gli Enti che avevano, a suo tempo, autorizzato la trasferta nei Paesi Bassi.

Le opere tornate a casa sono: Testa di Sfinge con copricapo reale - Statuina neoegizia di età Domizianea, Mis. cm. 18,3 x 18,5, dell’81–96 d.C. , Anfibolite, Inv. 1901; Statua stante della Divinità Egizia Anubi, Mis. Cm. 91 x 33, dell’81–96 d.C. , Pietra nera, Inv. 1919; Statuetta di Cinecefalo rappresentante Thot in figura di Babbuino, Mis. Cm. 82 x 29,5, dell’81–96 d.C., Diorite con picchiettature chiare, Inv. 1893.