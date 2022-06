Elezione Ordine Ingegneri. De Cicco: il presidente doveva essere il più votato L'ex consigliere dell'ordine interviene dopo la scelta del Consiglio sul nome del presidente

Giuseppe De Cicco, ingegnere ed ex consigliere dell'Ordine di Benevento, interviene dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Benevento. Elezioni, con voto telematico, che hanno decretato come prima eletta l'ingegnere Vincenzina Tagliafierro con 478 voti, al secondo posto l'ingegnere Renato Lisi, poi l'ingegnere Ivan Verlingieri che è stato designato alla presidenza dell'ordine (Leggi altro articolo).

Di qui l'intervento di De Cicco che chiede lumi sulla scelta del nome del presidente: “Tutti sanno che l’elezione del Presidente è a capo del consiglio che decide anche chi deve svolgere la carica di segretario, di tesoriere e l’eventuale vicepresidente. E’ palese comunque che la carica di presidente la svolga chi prende il maggior numero di voti , nel rispetto della volontà degli elettori , come è ben noto che solo nel caso che il primo eletto non accetti di svolgere tale compito, venga assegnato ad altra persona.

Eppure lo scorso 27 giugno il consiglio ha scelto l’ingegnere Ivan Verlingieri come Presidente, non curante della volontà dei colleghi ingegneri votanti che hanno invece espresso più preferenze per Tagliafierro, manifestando la netta volontà di cambiamento nei confronti dell’uscente consiglio dell’ordine.

Purtroppo – continua l'ingegnere De Cicco - il consiglio ha deciso per un Presidente ...” diverso dalla professionista che aveva ottenuto più preferenze. Ed è per questo motivo che l'ingegnere sannita chiede il perchè di tale scelta da parte del consiglio dell'ordine nonostante l anetta preferenza emersa dal voto telematico per l'ingegnere Vincenzina Tagliafierro.