"Cinghiali: da problema ad opportunità. Organizzazione filiera della carne" Il convegno a Dugenta con assessore Caputo, Atc, Asl, e consiglieri regionali

Questo pomeriggio, alle 19, presso l’Istituto comprensivo “L. Da Vinci” a Dugenta si svolgerà il convegno sul tema “Cinghiali: da problema ad opportunità. L’organizzazione della filiera della carne nel Sannio”. Interverranno Vincenzo Ciervo, commissario ATC; Clemente Di Cerbo, sindaco di Dugenta; Danila Carlucci, dottoressa ASL di Benevento; Mino Mortaruolo, consigliere Regionale; Gino Abbate, consigliere Regionale; Nicola D’Alessio, osservatore faunistico presso l’Istituto Zooprofilattico, Maria Francesca Peruzy, ricercatrice CRIUV – UNINA.

Concluderà i lavori l’assessore Regionale all’agricoltura della regione Campania, Nicola Caputo. Coordinerà i lavori Aniello Troiano di I.R.Fo.M.(Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno). La presenza di numerosi cinghiali in alcune aree della provincia di Benevento determina danni pesantissimi a tante aziende agricole ed è causa di gravi incidenti stradali. Per questa ragione l’ATC di Benevento, ha messo in campo una serie di azioni di formazione che consentono di guardare al futuro “del problema cinghiali” con maggiore fiducia. “Oggi dobbiamo chiudere il cerchio”, dichiara il Commissario ATC Benevento, Vincenzo Ciervo. “Il convegno di Dugenta, alla presenza dell’Assessore Caputo, vuole avviare un processo che porti alla costituzione di centri di lavorazione della selvaggina, alla realizzazione di prodotti di qualità a base di carne di cinghiale e di proporli sul mercato locale, nazionale ed internazionale”. L’intento è quello di trasformare il problema in opportunità economica. Con la costruzione di questa filiera, che vede coinvolti cacciatori, case di caccia, centri di lavorazione della selvaggina, si intende dare un importante contributo alla riduzione della presenza di cinghiali sul territorio e inoltre si dà la possibilità agli operatori economici di proporre ai consumatori una carne certificata, sicura dal punto di vista sanitario e di grande qualità.