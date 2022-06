Differenziata, percettori RdC distribuiranno materiale informativo a esercenti Operazione dell'Asia per migliorare la raccolta differenziata

Questa mattina l'Asia ha accolto quattro percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito ai Puc, i Progetti utili alla comunità, un piano portato avanti grazie alla collaborazione con il Comune di Benevento, e nello specifico con l'assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, con il dirigente del settore Risorse Umane, Alessandro Verdicchio, e con il supporto della dipendente comunale Antonella Pagliuca.

Le nuove unità, che saranno impiegate a tempo determinato così come previsto dai Puc, si occuperanno di svolgere attività di informazione per conto dell'Azienda. Saranno loro, infatti, a distribuire agli esercenti cittadini un vademecum in cui saranno spiegati, nel dettaglio, il calendario di esposizione e raccolta ed i servizi aggiuntivi riservati alle utenze non domestiche. Ciò per chiarire nel dettaglio come funziona la raccolta rifiuti per le attività commerciali ed evitare che conferimenti errati possano arrecare danno al decoro urbano.