Covid, al San Pio una dimissione. Nessun nuovo ricovero Sono ventiquattro i pazienti ancora trattati nei reparti dedicati all'emergenza

Scendono a 24 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nelle ultime 24 ore, infatti, il bollettino del nosocomio sannita segnala solo una dimissione.

Un neonato ancora ricoverato nella terapia intensiva riservata ai bimbi positivi al virus, sono sei le persone in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia e 17 pazienti in Malattie infettive.