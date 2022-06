Campese in Camera di Commercio, i complimenti di Rubano "Con lui saranno otto i componenti sanniti del nuovo consiglio"

Il 33esimo seggio della Camera di Commercio Irpinia Sannio è stato oggi assegnato, al sannita Antonio Campese, in rappresentanza dell’apparentamento “Confcommercio Avellino–Casartigiani Avellino”.

Con la nomina di Antonio Campese, il numero dei componenti sanniti del nuovo consiglio aumenta da 7 a 8. Con il collega saranno in aula, infatti, Antonio Mastrantuono e Rino Lemmo in quota Coldiretti, Anna Pezza e Claudio Monteforte per Confindustria, Raffaele Amore per la Cia, l’ingegnere Giacomo Pucillo e Annarita De Blasio della Cna beneventana.

“Le mie più sincere congratulazioni ad Antonio Campese per questa nomina e a tutti gli altri sanniti, ben otto, che siederanno in aula con lui”. Così dichiara il Vice coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia Francesco Maria Rubano. “Questo incarico – prosegue - non solo rappresenta un riconoscimento di professionalità e competenza per ognuno di loro, ma è un’ulteriore occasione di crescita per l’intero Sannio ed è motivo di orgoglio per il nostro territorio. Sono certo che il loro impegno contribuirà alla ripresa economica del Sannio e saprà ben valorizzare le 75mila imprese attive nelle due province, rilanciando il settore agro-alimentare e favorendo lo sviluppo economico e produttivo locale”.