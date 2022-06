Erbacce lungo linea Fs, rifiuti e pista ciclopedonale, sopralluogo e interventi Il consigliere palladino ha incontrato i tecnici di Rfi, Asia e provincia per una serie di questioni

Il Consigliere comunale Marcello Palladino (Noi Campani) comunica che ieri ha effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici di RFI dopo aver sollecitato il taglio della vegetazione infestante, proveniente da aree di proprietà ferroviaria. Il sopralluogo ha interessato via Mura della Caccia, via Valfortore, contrada Cesi nei pressi del casello (lì verrà effettuato anche un piccolo intervento da parte di RFI per la regimentazione delle acque piovane) e contrada Stella. Palladino ha segnalato inoltre all'Asia, l'abbandono di rifiuti sulla strada di collegamento bivio contrada San Chirico (dov'era ubicato l'eco punto n. 12 trasferito a c.da Piano Borea) e l'ex Statale 212. "Seppur tale snodo sia gestito dall'Anas a quanto pare - scrive il consigliere comunale -, è stata richiesta l'installazione di una videocamera di sorveglianza per motivi di sicurezza onde evitare sversamenti abusivi nel territorio comunale. Infine, nei giorni scorsi, è stato effettuato un sopralluogo, unitamente al Consigliere provinciale Capuano e tecnici della Provincia, nella pista ciclopedonale di via Valfortore - contrada San Francesco ed è stata avviata la pulizia del tracciato con l'auspicio della riapertura al pubblico, almeno del primo tratto".