Madonna delle Grazie, ecco il dispositivo traffico per i festeggiamenti Dal primo al tre luglio le nuove regole nella zona interessata dalla festa

Varato il dispositivo traffico in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie in programma nei giorni 1, 2 e 3 luglio.

L’ordinanza prevede la chiusura al traffico veicolare delle seguenti viabilità:

- Piazza Cardinal Pacca, Via Posillipo Via Torre della Catena (tratto compreso tra l'incrocio con il Viale S. Lorenzo e l'incrocio con Via Parrocchia Nuova), Viale S. Lorenzo, Corso Dante, strada parallela a Corso Dante da civico 1 a 21, Via Agilulfo, Via Pedicini, Corso Garibaldi (da Piazza Cardinal Pacca a Piazza Duomo), Ponte Vanvitelli, Via Grimoaldo Re (tratto compreso tra via Adua e piazza Bissolati), Via Nuova Calore

nel giorno 30 giugno dalle ore 14 alle 24;

nei giorni 1 e 2 luglio dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 18 all’1 del giorno successivo;

nel giorno 3 luglio 2022 dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 18 a fine fuochi pirotecnici.

Prevede, inoltre:

l'installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa “rimozione coatta” dalle ore 7 del 29.06.2022 a fine manifestazione del giorno 04.07.2022, su entrambi i lati delle seguenti viabilità: Via Posillipo, Corso Dante, Via Torre della Catena (tratto dall'incrocio con il viale S. Lorenzo all'incrocio con

Via Appio Claudio), Corso Garibaldi (tratto fino all'incrocio con C.so V. Emanuele), via Nuova Calore, via Appio Claudio, vIe S. Lorenzo, via Vittime di Nassiriya (lato adiacente fiume), Via Grimoaldo Re (tratto compreso tra via Adua e piazza Bissolati) e C.so V. Emanuele; l'installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa "rimozione coatta" dalle ore 5 del giorno 28.06.2022 alle ore 22 del giorno

06.07.2022, in Piazza Cardinal Pacca e zone limitrofe e chiusura delle zone adiacenti la suddetta piazza;

l'installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa "rimozione coatta" nell'area antistante il Sagrato Basilica Madonna delle Grazie, nei giorni 30 giugno e 1, 2 e 3 luglio 2022, dalle ore 7 alle ore 24, con riserva di adeguata area di sosta riservata ai disabili adiacente l'istituto Industriale;

l'installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa "rimozione coatta" in via Grimoaldo Re (tratto compreso tra via Adua e piazza Bissolati), dalle ore 14 del giorno 03/07/2022 a fine fuochi pirotecnici

del giorno 04/07/2022;

la deviazione, per tutta la durata della manifestazione, del traffico veicolare proveniente dal Viale dell'Università su via Torre della Catena in direzione Poste Centrali, con esclusione degli autobus extraurbani ETAC e Ferrovia Benevento - Napoli, oltre quelli già autorizzati, per i giorni 30 giugno ed 1, 2 e 3 luglio 2022;

il prolungamento dell'orario di gestione del parcheggio a pagamento gestito da Trotta Services spa con gli Ausiliari del Traffico su via Vittime di Nassiriya (da Via del Pomerio a ingresso Megaparcheggio)

nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2022 dalle ore 20 alle ore 24;

l'istituzione del divieto di sosta con tabellina esplicativa "rimozione coatta" al Piazzale Catullo, dalle ore 7 del 29/06/2022 a fine manifestazione del 03/07/2022 (area da destinare alla sosta dei camion

dei commercianti ambulanti partecipanti alla festa).

Restano esclusi dal provvedimento i seguenti mezzi: di soccorso, di servizio, dei domiciliati e residenti in zona, dei fornitori delle attività commerciali varie, portatori di handicap munite di contrassegno (pass), dell'ASIA, del trasporto pubblico urbano.

Con successiva ordinanza è stato, inoltre, disposta la chiusura al traffico e l’installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa “rimozione coatta” in via Nassiriya (tratto compreso tra via del Pomerio e via Tiengo – ingresso Megaparcheggio) dalle ore 10 alle ore 13 del 2/7/20222 e dalle ore 16 del giorno 3/7/2022 a fine fuochi pirotecnici del giorno 4/7/2022 e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione cotta” in via Appia Antica dalle ore 7 del 30/6/2022 a fine manifestazione del giorno 4/7/2022.

Per quanto attiene, infine, il mercato settimanale di piazza Cardinal Pacca (piazza Santamaria) è stata emessa un’ordinanza che sospende le attività di vendita del 5 luglio al fine di consentire lo smontaggio delle attrezzature del lunapark.