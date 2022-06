Ciro, il baby dinosauro Scipionycs appassiona scienziati e visitatori Il Presidente Santamaria: successo inatteso

Un successo inatteso. Il congresso di paleontologia in programma a Benevento si sta rivelando non solo una grande occasione per gli studiosi ma anche un momento per riscoprire il fossile di Scipionycs Samniticus: Ciro, il primo dinosauro ritrovato in Italia. Il presidente del parco geopaleontologico di Pietraroja, Gennaro Santamaria confessa: “attenzione oltre le aspettative”.

“Abbiamo visto una grande risposta da città e provincia, mille registrazioni per le visite, oltre alle centinaia di studiosi” prosegue Santamaria riguardo al congresso che si tiene nelle sale dell’ex convento San Felice (sede operativa della Soprintendenza di Caserta-Benevento) e proprio nello stesso edificio, al di là di un chiostro, è conservato lo Scipionyx samniticus.

“Le tesi scientifiche esposte – spiega ancora il presidente Santamaria – sono state molto apprezzate, ovviamente Scipionycs è il grande protagonista, a lui dedicata l'apertura dei lavori del congresso con la relazione del paleontologo Dal Sasso a conferma della straordinarietà di questo reperto e della sua conservazione rispetto ad altri”.

Ma l'appuntamento è stato pure promozione della città: “Ieri non è mancata una visita turistica a Benevento, apprezzatissima dai congressisti e domani il congresso si sposta a Pietraroja per la visita al geosito, e continuerà, per rendere ancor più forte il rapporto mondo della scienza e territorio, con una degustazione di vini e prodotti sanniti”.