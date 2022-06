Mastella: "Eletti 14 sindaci e 100 amministratori tra Campania e Puglia" Il leader di Noi di Centro: siamo un partito territoriale in grado di determinare la vittoria

“Il Centro politicamente non è certo un punto geometrico ma una scelta programmatica e valoriale. Noi lavoriamo per rafforzare quest’area ben consci, però, che in tanti pur gravitando nello stesso spazio politico, ostentano truppe ma al massimo si ritrovano con qualche sgangherato colonnello”. Così il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella. “Sia chiaro a tutti: Noi Di Centro è disponibile a lavorare senza pretese ma senza preclusioni ad un soggetto unitario che metta assieme le anime centriste, moderate e popolari del Paese ma se ciò non fosse andremo avanti, come stiamo facendo, per la nostra strada costruendo quotidianamente il partito sul territorio con dirigenti e amministratori”, aggiunge il sindaco di Benevento che prosegue: “A differenza di altre forze che non hanno radicamento ma sono spinte solo dai sondaggi, noi siamo un partito territoriale che è in grado di determinare la vittoria specialmente in alcune regioni, soprattutto al Senato. Prendiamo ad esempio Campania e Puglia, dove ha fatto un ottimo lavoro il vicesegretario nazionale Gianni Stea: alle ultime amministrative Noi Di Centro ha eletto oltre cento amministratori comunali, quattordici sindaci, con consiglieri eletti anche negli unici due capoluoghi di provincia al voto Barletta e Taranto. Insomma abbiamo un radicamento territoriale che non hanno altre forze centriste, abbiamo sindaci, assessori e consiglieri che hanno sposato il nostro progetto politico. Il nostro obiettivo è costruire un Centro che ambisca alla doppia cifra e sia determinante per il futuro Governo, diversamente andremo avanti lo stesso sapendo di essere determinanti, forti del nostro 4% e più ottenuto in media alle ultime comunali, particolarmente per la vittoria al Senato”, conclude Clemente Mastella.