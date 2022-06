Crisi idrica, la Gesesa lancia la campagna sul risparmio dell'acqua Ecco gli otto consigli dell'azienda

Anche quest'anno Gesesa lancia la campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico, specialmente dinanzi al problema della carenza idrica che sta colpendo sia il Sannio che l'intero Paese.

“Tutti noi – dichiara l’Amministratore Delegato Salvatore Rubbo – siamo chiamati ad adottare un atteggiamento responsabile nei confronti di una risorsa vitale e limitata, quest'anno la necessità di adottare comportamenti virtuosi nei confronti dell'acqua è ancora più evidente a causa della carenza idrica che investe l'intero territorio nazionale. Per questo motivo abbiamo voluto realizzare un messaggio importante, ma originale e vivace, con gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Moscati, classi IIA e IIIB di Benevento che ringrazio per la loro disponibilità e simpatia. Un ringraziamento di cuore anche ai genitori dei piccoli attoriche hanno concesso le liberatorie. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare la Preside Ernestina Cassese e le insegnati che hanno portato avanti il progetto "Ambiente e Sostenibilità. L'Acqua una risorsa fondamentale: l'oro blu".”

Ecco alcuni piccoli accorgimenti che determinano un grande beneficio per tutti:

• Chiudere il rubinetto: usare il rubinetto solo quando strettamente necessario. Non far scorrere l’acqua inutilmente. Si risparmiano 15 litri ogni minuto;

• Salviamo ogni goccia: ricordare di chiudere il rubinetto mentre ci si lavano i denti, o ci si insapona o ci si rade. Ogni volta si risparmiano 50 litri di acqua;

• Elettrodomestici a pieno carico: utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico ed utilizzare il ciclo economico;

• Preferire la doccia al bagno! Si potrà così risparmiare ogni volta 150 litri di acqua. Una doccia deve durare al massimo 5 minuti;

• Controllare le perdite! Un rubinetto che gocciola può far perdere fino a 9.000 litri l ’ anno;

• Riuso dell ’acqua: innaffiare le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura;

• Diminuire la portata del water: basta inserire una bottiglia di plastica nella vaschetta del water per risparmiare 10.000 litri l’anno.

• Segnalare le perdite: chiamare immediatamente il numero verde 800511717, attivo h24 e gratuito sia da cellulare che da rete fissa in caso ci si accorge di perdite sulla rete idrica.