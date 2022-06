Covid, al San Pio di Benevento quattro persone dimesse e tre nuovi ingressi Scende da 26 a 25 il numero dei posti letto occupati nei reparti dedicati al Coronavirus

Le quattro dimissioni dai reparti covid del San Pio non fanno scendere in modo significativo i letti occupati nei reparti ancora aperti dedicati alla cura del coronavirus. Da 26 a 25 i pazienti ancora presenti nel padiglione Santa Teresa. Solo uno in meno, purtroppo, dopo l'ingresso di tre nuovi pazienti. Resta il neonato ricoverato nella Tin covid, sette, una in meno rispetto a ieri, i pazienti in terapia sub intensiva, 16 in Malattie infettive e una persona in attesa del tampone definitivo nell'area covid del pronto soccorso. Resta per fortuna fermo a 485 il numero dei decessi registrati nei reparti covid dal febbraio del 2020. Nella giornata di ieri, presos i laboratori del San Pio sono stati analizzati 178 tamponi, dei quali 39

risultati positivi.

Continuano a salire anche i numeri dei nuovi contagi. Dall'inizio della pandemia, la piattaforma nazionale ha contato per il Sannio 71.421 perfone infettate, 313 i tamponi risultati positivi nelle ultime ore.