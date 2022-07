"Il centro storico non è una discoteca a cielo aperto" Il Comitato di residenti ed esercenti scrive al Comune di Benevento

Tornano a denunciare le difficoltà con cui hanno a che fare ogni giorno, residenti ed esercenti del Centro Storico di Benevento riuniti in Comitato e scrivono al Comune di Benevento e in particolare al Sindaco Clemente Mastella.

"Nelle ultime settimane - si legge nella nota a firma del presidente Luigi Marino- stiamo raccogliendo decine e decine di segnalazioni da parte dei cittadini relative ad immissioni sonore oltre la soglia di tollerabilità. Lentamente, ma inesorabilmente, si tenta di rendere, il nostro Centro Storico, una gigantesca discoteca a cielo aperto. Punti nevralgici sono Piazzetta Verdi, Piazza Piano di Corte, Piazza Arechi II (e le zone limitrofe), Via Umberto I e, non ultima, Via Port’Aurea. Orbene, tale situazione non è più sostenibile. Gran parte delle aree sopra menzionate dovrebbero ricadere in “Classe I – Aree particolarmente protette”.

Tale “classificazione”, ovviamente, non è senza conseguenze.

Ad esempio, la zona circostante l’Arco di Traiano, dovrebbe ricadere nella fascia Z1 in cui valori di intensità sonora non devono superare la soglia dei 35dB. A questo, si aggiunga che dovrebbe essere rispettata la buffer zone UNESCO, con tutti le limitazioni del caso.

La prima istanza, quindi, che sottoponiamo al Comune è la seguente: Il Comitato di Quartiere Centro Storico intende conoscere in che classe e fascia ricadono la zona circostante l’Arco di Traiano, Piazza Piano di Corte, Piazzetta Verdi, Piazza Arechi II (e le zone limitrofe), Via Umberto I e, non ultima, Via Port’Aurea; Quale sia il limite, in dB, di immissioni sonore; Quali limitazioni, anche in termini di emissioni sonore, comporta la Buffer Zone Unesco; Quali controlli vengono effettuati al fine di valutare il superamento di tale limite. Nonostante le nostre pressanti richieste, si rileva che ancora non vengono effettuati i dovuti controlli sui permessi di sosta e nemmeno si è proceduto alla messa in funzione dei varchi di accesso, con relative telecamere.

Non si è pensato, ancora, di incrementare gli stalli per i disabili. La seconda istanza, quindi, è la seguente: Il Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento chiede di conoscere quali azioni siano state poste in essere per evitare i disagi relativi al transito ed alla sosta dei residenti e dei possessori di permesso di sosta per disabili; Si chiede, inoltre, al Comune di Benevento di chiarire quali siano gli impedimenti tecnici / amministrativi che, di fatto, non consentono di mettere in funzione i varchi e procedere ai controlli dei permessi di sosta; Si chiede, altresì, di sapere se, in costanza dei cantieri, siano stati rilasciati dei permessi di sosta a soggetti diversi dai residenti e, in caso di risposta positiva, di voler chiarirne le ragioni; Si chiede di esporre quali siano stati gli impedimenti tecnici/amministrativi che impediscono all’ente la creazione di stalli per i disabili, temporanei, in costanza del cantiere; Si chiede, ancora, al Comune di Benevento, di chiarire se le vie e le piazze del Centro Storico debbano sempre e comunque poter essere utilizzate per il traffico veicolare e per il passaggio dei mezzi di soccorso e quali controlli pone in essere, esso Comune, al fine di garantire la percorribilità di dette vie e piazze.

Tutto quanto sopra richiesto, è avanzato anche ai sensi della normativa Freedom of Information Act (FOIA) introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016".