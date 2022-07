Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Lunedì a Benevento il Consiglio regionale L'appuntamento presso la sede della Soprintendenza che ospita un'interessante mostra anche tattile

In omaggio alla Mostra, anche tattile, esposta negli storici saloni della Sovrintendenza al Viale degli Atlantici, l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) ha organizzato per lunedì prossimo, 4 luglio, il Consiglio regionale a Benevento. All'assise saranno presenti il professore Pietro Piscitelli, presidente regionale Uici con il vicepresidente Gaetano Cannavacciuolo, il consigliere Antonio De Angelis, Giuseppe Ambrosino, presidente regionale della Fand e Mario Mirabile a capo della sezione di Napoli con Raffaele Rosa, presidente sezione di Salerno; Giulia Cannavale, presidente per Caserta; Maria Teresa Fattoruso, presidente della sezione di Avellino, Raffaela Masotta, a capo della delegazione di Benevento; i consiglieri nazionali Vincenzo Massa, Giuseppe Fornari, Nunziante Esposito ed il coordinatore giovani, Arman Ahmed Chy.

“L'UICI è uno di quegli Enti formidabilmente attivi nel coinvolgimento dei propri soci in tutte le manifestazioni scientifiche e culturali – ha rimarcato l'ideatore della mostra, Dario D'Auria -. Riesce a dare sempre un chiaro esempio dell’apporto enorme che individui con diminuzioni visive, possono dare nel confronto con realtà diverse per lo sviluppo di tecnologie a beneficio universale e di elaborati culturali di estrema finezza intellettiva”.

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è stata fondata nel 1920 da Aurelio Nicolosi, ufficiale che perse la vita durante il primo conflitto mondiale. Da cento anni promuove in tutta Italia l’uguaglianza dei diritti con impegno e passione, per donare luce alle persone cieche, Ipovedenti e con disabilità plurime.

Istruzione, lavoro, Ri-Abilitazione, Sperimentazione, Autonomia, Ricerca, caratterizzano l’azione quotidiana delle centinaia di volontari, che ogni giorno lavorano per un futuro migliore.