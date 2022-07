Rotary Club, il neo presidente è Rossella Del Prete Passaggio di consegne tra due donne. "Territorio, giovani e internazionalizzazione le nuove mission"

A partire dal 1° luglio 2022, nel Rotary Club di Benevento c’è stato un avvicendamento della leadership: alla Presidente Enza Casarella, dottore commercialista, è subentrata Rossella Del Prete, docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi del Sannio.

Per la prima volta, nella storia ultrasessantennale del Rotary Club di Benevento, il passaggio di consegne è avvenuto tra due donne. Ma la svolta è epocale perché, anche a livello internazionale, l’anno rotariano 2022-23 è affidato, dopo 115 anni di storia del Rotary International, a una Presidente Internazionale Donna, la canadese Jennifer Jones.

Nel suo discorso di insediamento - avvenuto lo scorso 29 giugno nel corso del rituale Passaggio delle Consegne del Club – la Presidente Rossella Del Prete ha presentato il suo programma di mandato, rilevando i punti a cui tiene di più: il territorio, i giovani e l’internazionalizzazione. L’anno rotariano si svolgerà nel rispetto delle linee guida internazionali, articolate in sette aree d’intervento: costruzione della Pace e prevenzione dei conflitti; prevenzione e cura delle malattie; acqua, servizi igienici e igiene; salute materna e infantile; alfabetizzazione ed educazione di base; sviluppo economico comunitario; ambiente.

Particolare attenzione, anche a livello distrettuale campano, sarà dedicata al territorio. L’obiettivo, da condividere con tutti gli altri Rotary Club sanniti e campani, è quello di lavorare in maniera sinergica e coesa sul tema della valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come paesaggio, beni archeologici, storici e contemporanei e aree dismesse senza trascurare i comprensori più interni con la finalità di incidere sulla valorizzazione, sul turismo e sull’occupazione, stimolando ed esortando le istituzioni pubbliche ad agire a favore delle comunità locali e impegnandosi con le molteplici professionalità coinvolte ad affrontare temi e problemi irrisolti.

La Del Prete ha già cominciato, riprendendo il gemellaggio ufficiale, da lei curato nel corso del suo mandato di assessora comunale alla Cultura, tra la città di Benevento e l’omonima cittadina francese Bénevént L’Abbaye. All’atto del suo insediamento come Presidente del Rotary Club di Benevento, ha promosso un collegamento online per il primo saluto ufficiale tra il Sindaco Andrè Mavigner, il Sindaco Mastella e il Club Rotary della cittadina francese. Nei prossimi mesi vi sarà uno scambio di visite istituzionali tra i due Comuni e i due club rotariani. Sul tavolo vi è già una bozza di programma per concretizzare azioni di divulgazione e valorizzazione delle affinità culturali esistenti tra le due città.