Covid, a Benevento 6 nuovi ricoveri e 10 pazienti in terapia sub intensiva Il report nei reparti dedicati alla cura del coronavirus al San Pio

Aumento dei contagi che corrisponde, anche in provincia di Benevento con l'aumento dei ricoveri. Nonostante i tre pazienti dimessi nella mattinata di oggi dai reparti covid del San Pio di Benevento, il numero dei letti occupati è passato da 25 a 29. Sei nuovi ricoveri nonostante un'altra persona, dopo la negativizzazione, sia stata trasferita nei reparti di degenza ordinaria.

Aumentano da 8 a 10 le persone in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. Diciassette i pazienti ricoverati invece in Malattie infettive e due persone restano in attesa nell'area covid dedicata all'interno del pronto soccorso.