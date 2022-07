Covid, ancora un decesso all'ospedale San Pio Ha perso la vita nel nosocomio di Benevento un uomo di 83 anni di San Bartolomeo in Galdo

Tornano a registrarsi decessi nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Purtroppo nelle ultime ore nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato all'emergenza, è deceduto un uomo di 83 anni, di San Bartolomeo in Galdo.

Salgono dunque a 486 i pazienti deceduti su complessivi 2148 trattati.

E c'è anche una dimissione. Per fortuna nessun nuovo ricovero. Sono quindi 27 i pazienti positivi al covid attualmente ricoverati. Nove hanno necessità delle cure del reparto di terapia sub intensiva - Pneumologia. Diciotto i pazienti ricoverati invece in Malattie infettive.