Autorizzazioni uso suolo pubblico, prorogate al 30 settembre La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico

Si rende noto che, per effetto dell'art. 10-ter del D.L. n. 21 del 21/03/2022, convertito con modifiche nella legge n. 51 del 20 maggio 2022, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai titolari esercenti l'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato. La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico.

A tal proposito si ricorda anche che l'esenzione dal pagamento del canone unico è cessata in data 31 marzo 2022. Il restante periodo è pertanto soggetto a pagamento. Pertanto, in assenza di disdetta verranno emesse le richieste di pagamento relativamente al periodo 01/07/2022 -30/09/2022 alle attività già autorizzate fino al 30/06/2022. I soggetti già in possesso di tale tipologia di autorizzazione scadente il 30/06/2022 non sono tenuti a presentare una nuova istanza.