L'artista Giovenale dona alla Procura lavori della collezione Orientata Libertà Le opere saranno consegnate domani

Domani, 5 luglio, alle 11 presso la Procura della Repubblica di Benevento ci sarà la cerimonia di inaugurazione della donazione di 16 lavori di Giovenale, l'artista beneventano già presente con numerose opere in sedi prestigiose quali il Policlinico "Gemelli" di Roma, l'Istituto "Pascale" di Napoli e l'Ospedale "San Pio" di Benevento.

Giovenale ha voluto donare, come ha già fatto con molte altre istituzioni, alla Procura della Repubblica di Benevento la collezione "Orientata Libertà che verrà illustrata dallo stesso artista nel corso della citata cerimonia. L'artista è presente sulla scena artistica nazionale da circa 40 anni ed ha esposto in gallerie importanti e in contesti sempre di altissimo profilo.