Statale Appia, a breve riprenderanno i lavori dopo lo stop della Soprintendenza Il punto sulle opere pubbliche con l'assessore Pasquariello: a breve al via opere alla Lucarelli

Potrebbero ripartire già nei prossimi giorni i lavori lungo la Statale Appia rallentati prima a causa di una variante che si è resa necessaria fare al progetto a causa della mappatura dei sotto servizi, poi per dei chiarimenti chiesti al Comune dalla Soprintendenza. Intoppi che sembrano ora risolti ed è per questo motivo che l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello è ottimista sulla celere ripresa delle opere che prevede la costruzione dei marciapiedi lungo il tratto urbano della trafficata arteria, negli anni, è stata anche teatro di incidenti mortali che hanno coinvolto proprio i pedoni.

L'assessore Pasquariello ripercorre dunque la cronistoria di quell'opera e anche altre novità che riguardano i lavori pubblici a Benevento. Si parte dall'Appia: “Inizialmente lo stop si è reso necessario per consentire agli Uffici di predisporre una variante necessaria dopo che nello scavare, l'impresa si è resa conto che la rete dei sotto servizi non corrispondeva a quella rappresentata dalla cartografia che aveva determinato il progetto. Quindi si è provveduto ad effettuare le modifiche e adeguare il progetto. Poi – ha spiegato Pasquariello – poi le opere sono state bloccate dalla Soprintendenza. Abbiamo risposto alle richieste della Soprintendenza e venerdì abbiamo inviato una relazione e la conseguente istanza per poter procedere con i lavori. Sono ottimista e penso che già nei prossimi giorni il cantiere possa ripartire. Opere che ora saranno terminate spero per la fine del mese”.

Con l'assessore Pasquariello anche il punto sui lavori che riguarderanno le scuole di proprietà del Comune. “A breve partiranno i lavori alla Bosco Lucarelli, peraltro già chiusa quindi senza problemi per gli studenti. Conto di far partire a breve anche per la scuola Pietà. Sette otto classi per le quali stiamo trovando una soluzione per gli studenti”.

Lavori importanti di abbattimento e ricostruzione anche per la Federico Torre: “Opere che richiedono più tempo. Nei giorni scorsi il ministero ha bandito il concorso di progettazione per arrivare ad uno studio di fattibilità sul quale lavoreremo per i successivi gradi di progettazione. Andiamo avanti nell'ottica di impegno per la sicurezza e adeguamento antisismico per le scuole della città”.

Intanto questa mattina a contrada San Vitale consegnati i lavori per il ripristino della strada che attraversa la contrada al centro di un importante elettrodotto realizzato da Terna. Opera per la quale la società elettrica ha messo a disposizione dei territori interessati una cospicua somma per la viabilità.

