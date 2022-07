Pics, affidati i lavori per la riqualificazione del pattinodromo Sarà completamente recuperata la struttura di via Mustilli dove sorgeranno impianti sportivi

Questa mattina, presso Palazzo Mosti, è stata firmato il contratto per l'affidamento dei lavori concernenti il recupero e la riqualificazione del pattinodromo. Si tratta di uno dei tredici interventi inseriti nel PICS, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento, orientati al perseguimento di obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità di vita ed efficienza.

Sarà la ditta RM Costruzione di Castelvenere a rigenerare la struttura di via Mustilli attraverso interventi dall'importo complessivo di 1 milione e 500mila euro.

In particolare, i lavori prevedono il recupero della pista di pattinaggio con il rifacimento della pavimentazione ed uno spazio centrale adatto a un campo da hockey e al pattinaggio artistico ed un anello sopraelevato nelle curve per le corse. La pista, inoltre, sarà dotata di un impianto di illuminazione. L'ingresso attuale, situato in via Mustilli, sarà revisionato, migliorato e dotato di uno spazio pedonale.

L'immobile che prima ospitava il centro sociale sarà recuperato, riqualificato e restituito ad una funzione sociale e collettiva. A tal fine gli spazi interni saranno riorganizzati ed ampliati. Accanto al centro sociale sorgerà un nuovo edificio di circa 150 mq che ospiterà gli spogliatoi, il bar ristoro ed i servizi igienici.

L'area verde tra il pattinodromo e la scuola G. Pascoli diventerà un vero e proprio parco pubblico al servizio della città. 17mila mq di verde saranno a disposizione della collettività ed ospiteranno attrezzature per lo svolgimento di attività sportive a corpo libero all'aperto, un campo da calcetto/basket ed un anfiteatro per manifestazioni culturali e sociali.

L'affidamento dei lavori è stato sottoscritto dal dirigente del settore Urbanistica, Antonio Iadicicco, dal segretario generale del Comune, Riccardo Feola, e dal rappresentante della Rm Costruzione, Massimo Rubano.

L'imminente avvio dei lavori del pattinodromo va a sommarsi agli altri interventi Pics già in corso: Hortus 2.0 (completamento e valorizzazione dell'Hortus Conclusus); I percorsi della storia: la città dei Santi (valorizzazione del percorso storico-turistico della città pontificia); La Corte ritrovata (recupero e riqualificazione della pubblica illuminazione di piazza Piano di Corte ed aree limitrofe); Una nuova luce alla "Via Magistrale" della città (valorizzazione e riqualificazione della pubblica illuminazione di corso Garibaldi, corso Dante, viale San Lorenzo e strade limitrofe); Palazzo De Simone (valorizzazione di Palazzo De Simone per una fruizione integrata del teatro e dei giardini); La città solidale (riqualificazione energetica e messa in sicurezza impiantistica di immobili comunali destinati ad attività di socializzazione nella prima infanzia); La Casa di Jonas (ristrutturazione di un immobile da adibire ad attività socio-assistenziali in località Pacevecchia).