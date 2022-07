Messa in sicurezza provinciale 114, ok preliminare Le arterie della Provincia presentano criticità da risolvere

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibilità – progetto preliminare predisposto dal Settore Tecnico per l’importo complessivo di € 1.000.000 per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 114 Via stazione alla confluenza con Via nazionale ex Strada Statale 265 “Sannitica” nel territorio di Dugenta. Queste arterie stradali, tutte di proprietà della Provincia, presentano in diversi punti criticità legate alla presenza di diversi avvallamenti del piano stradale nonché problematiche in particolare nell’area di immissione su strade statati e/o regionali: per tali motivi il Settore Tecnico ha provveduto ad elaborare una proposta progettuale per l’adeguamento e la messa in sicurezza di dette arterie stradali al fine di evitare problemi alla circolazione veicolare. Il Vice Presidente ha fatto propria l’elaborazione progettuale del Settore.