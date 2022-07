Covid: al San Pio situazione stazionaria Solo un paziente dimesso nelle ultime 24 ore

Situazione stazionaria al San Pio sul fronte covid nelle ultime 24 ore. Si registrano infatti solo le dimissioni di un paziente che era in cura nei reparti del nosocomio sannita dedicati al coronavirus.

33 dunque i ricoverati nel padiglione Santa Teresa al momento: uno in meno di ieri.

Resta vuota la terapia intensiva mentre due sono i pazienti in terapia intensiva neonatale dedicata al covid, 7 in pazienti in pneumologia sub intensiva e 22 in malattie infettive. Un paziente è ricoverato in area covid al Pronto Soccorso.