Manutenzione strade provinciali sannite, assegnati 12 milioni di euro Fondi da ripartire da oggi e fino al 2029 per gli interventi straordinari

Il ministero per le Infrastrutture ha assegnato poco meno di 12 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali del Sannio per gli anni 2022-2029.

Il vicepresidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha incaricato formalmente con proprio provvedimento il Settore Tecnico di predisporre il Programma di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità provinciale per gli anni dal 2022-2029. Programma che dovrà essere inviato agli uffici di Roma entro il 30 settembre prosismo.

Il Programma, sulla base del Decreto Interministeriale n. 141 dell’11/05/2021, dotato di risorse complessive per € 11.953,445, è così ripartito per annualità: 2022: € 703.144,00; 2023: € 773.458,00; 2024: € 1.125.030,00; 2025: € 914.087,00; 2026: € 2.109.431,00; 2027: € 2.109.431,00; 2028: € 2.109.431,00; 2029: € 2.109.431,00.

Gli interventi finanziati per gli anni dal 2022 al 2029 dovranno essere approvati dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile cui andrà inviato un dossier inderogabilmente entro la fine del prossimo mese di settembre.