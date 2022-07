Covid, muore un 78enne al San Pio Ancora tre i ricoveri. Ora i positivi nell'ospedale di Benevento sono 32

Un decesso, tre dimissioni e tre ricoveri. E' in estrema sintesi il quadro che emerge dal bollettino dell'emergenza covid 19 dell'ospedale San Pio di Benevento. Purtroppo nelle ultime ore si è registrato il decesso di un sannita. Si tratta di un uomo di 78 anni di Pietrelcina giunto in gravi condizioni in ospedale e che ha perso la vita subito dopo. Ora i pazienti ricoverati nel padiglione Santa Teresa della croce, dedicato all'emergenza covid, sono 32.

Due i piccoli che hanno bisogno delle attenzioni del reparto di terapia intensiva neonatale. Nove i ricoverati in pneumologia-sub intensiva. Venti, invece i pazienti nel reparto di malattie infettive e una persona si trova nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.