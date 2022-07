Movida, Marino: bene ordinanza del sindaco, ora controlli Il presidente del comitato centro storico: "Importante che tutti rispettino le nuove misure"

La nuova ordinanza del sindaco Mastella per la cosiddetta 'movida' in centro storico sembra soddisfare il comitato della zona. Com'è noto il provvedimento prevede, tra le altre cose, musica fino alle mezzanotte nei giorni feriali e fino alle 2 nel fine settimana. Niente bevande in vetro e ai titolari degli esercizi commerciali, inoltre, è “fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l'area pulita” al termine delle manifestazioni.

“Siamo soddisfatti anche perché questa ordinanza è stata emanata dopo la nostra istanza relativa proprio alla regolamentazione delle emissioni sonore”, commenta il presidente del comitato Luigi Marino che aggiunge: “Per la prima volta si regolamenta una situazione delicatissima come la quiete pubblica, il riposo notturno”.

Ma il presidente chiede ora più controlli: “Ci auguriamo che l'ordinanza venga accolta da tutti gli esercenti, ma soprattutto che il Comune faccia in modo di controllare il rispetto dell'ordinanza”.

L'auspicio infatti è che tutte le attività commerciali possano seguire le nuove misure: “E' necessario che tutti si adeguino, speriamo che questo tipo di ordinanza possa essere accolta da tutti e rispettata da tutti. Una questione – chiarisce Marino - che interessa tutta la città, non solo il centro storico”.