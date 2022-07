Covid. Sei nuovi ricoveri al San Pio e quattro dimissioni Sono 37 i pazienti in degenza, mentre sono 406 i casi di positività

Sei nuovi ingressi e quattro dimissioni nelle ultime ventiquattro ore. Sale ancora il dato dei ricoveri nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si passa da 35 a 37 posti letto occupati. Si tratta di 23 sanniti e 14 pazienti provenienti da fuori provincia. Due i ricoveri in terapia intensiva neonatale covid dedicata, nove in pneumologia sub-intensiva, ventidue a malattie infettive, quattro i pazienti nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso. Come detto, invece, quattro i pazienti tutti sanniti che sono potuti tornare a casa. E diventano complessivamente 1933 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, di cui 1429 residenti nella provincia di Benevento. Mentre sono 406 i nuovi casi di positività segnalati nella provincia sannita nelle ultime ventiquattro ore.