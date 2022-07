Domani Benevento diventa Piazza di Pace In collegamento con il Mean (attivisti non violenti) a Kiev

Domani, 10 luglio, dalle ore 19, in molte piazze d'Italia si terrà un momento di festa e scambio in collegamento con gli attivisti nonviolenti a Kiev. Grazie all'impegno di tante associazioni e parrocchie sui territori, infatti, più di 10 città si popoleranno di Piazze per la Nonviolenza Attiva, con centinaia di persone coinvolte. Il momento (ore 20 in Ucraina), prevede uno scambio festoso di canti, poesie, pezzi teatrali, per far arrivare forte e chiara la solidarietà degli europei non solo attraverso i governi, con le armi o le sanzioni, ma con un vero legame civile ed umano tra popoli, in nome della nonviolenza attiva. Tutti uniti dallo stesso destino di appartenenza all’Europa, di cui sia l’Ucraina che la cultura russa fanno parte.

Al primo posto per numero di Piazze di pace ospitate c'è la Campania. E ci si riunirà anche a Benevento. L'appuntamento sarà alle 19 in piazza Carlo Torre, davanti alla Basilica di S. Bartolomeo. Parteciperanno alla manifestazione molte associazioni e organizzazioni del territorio, tra cui "Consorzio Sale della terra", Azione Cattolica diocesana, Laboratorio per la felicità pubblica, Libera, Cgil e Anpi.