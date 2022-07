Pensionato della Valle Telesina muore nei reparti covid del San Pio Resta 37 il numero totale dei pazienti ricoverati nell'ospedale di Benevento: due i nuovi ingressi

E' un pensionato di Telese Terme la 491esima vittima registrata nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'uomo, ultraottantenne, era ricoverato da alcuni giorni in Medicina interna. Resta 37 il numero dei letti occupati nel padiglione Santa Teresa del Rummo. Una persona dimessa e due nuovi ingressi che lasciano invariato il numero totale dei pazienti positivi al coronavirus. Sono ora 22 le persone in Malattie infettiva, restano 12 i pazienti in terapia sub intensiva di Pneumologia e due i neinati nella Tin riservata ai piccoli pazienti positivi.