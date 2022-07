Pensionato morto al San pio. Il legale della famiglia: decesso non per il Covid La nota dell'avvocato Fabio Lombardi

Il 78enne di Pietrelcina deceduto nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento, la cui notizia era stata data nel quotidiano bollettino dell'ospedale di Benevento, ed era stata pubblicata lo scorso 6 luglio (leggi qui) non è morto a causa del Covid 19. A precisarlo è l'avvocato Fabio Lombardi, legale della famiglia che spiega: “Le cause del decesso sono state diverse e nessuna di esse ha a che fare con il Covid-19”.

L'avvocato Lombardi poi scrive: “Ben a poco vale che non sia stato riportato il nome del defunto sulle testate giornalistiche, in quanto i dati posti nel titolo (e nel corpo) degli articoli (“Pietrelcina”, “78enne” e “decesso” o "morte" avvenuta il 6 luglio), hanno inequivocabilmente condotto...” al 78enne “visto che il centro è piccolo e che non v’erano altri casi di decesso in quel giorno.

Ciò ha creato situazioni di forte imbarazzo, nonché di accuse gratuite – scrive ancora l'avvocato Lombardi -, nei confronti del mio assistito, che si è visto oggetto di attenzioni non gradite e, soprattutto, si è ritrovato in un vortice di informazioni errate e fuorvianti, oltre che nella condizione di dover giustificare fatti non reali e subire gli effetti della paura da contagio”.

Per questi motivi, la famiglia del 78enne, attraverso il proprio legale, rimarca come le cause del decesso del loro congiunto “non è avvenuta per Covid, ma per altre cause estranee allo stesso”.