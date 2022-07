Covid: ancora una giornata nera al San Pio. Un decesso e 4 nuovi ricoveri Sale a 36 il numero di pazienti ospitati nei reparti dedicati al coronavirus

Nuova giornata nera sul fronte covid al San Pio di Benevento. Nei reparti dedicati alla cura del coronavirus infatti si è registrato un nuovo decesso di un paziente sannita.

Non solo: nelle ultime 24 ore sono stati 4 i nuovi ricoveri di persone positive al covid. La situazione infatti vede aumnetare il numero di degenti da 34 a 36 in virtù di una dimissione, di un decesso e come detto di 4 nuovi ricoveri.

Per quanto attiene al dettaglio della situazione resta vuota la terapia intensiva, mentre 2 sono i pazienti in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 11 i pazienti in pneumologia/terapia sub intensiva e 22 i ricoverati nel reparto malattie infettive. Un solo paziente è nell'area dedicata al covid allestita al pronto soccorso del San Pio.

Prevedibile tuttavia che si alzasse la pressione sul nosocomio sannita visto l'aumento dell'incidenza del covid degli ultimi giorni in tutta la provincia, fotografato anche dalla Gimbe.