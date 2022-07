Il podismo sannita in udienza da Papa Francesco il prossimo 31 agosto Organizzato dalla Sannio Runners che ha invitato le altre associazioni e ringraziato don Pompilio

Il desiderio di essere ricevuti in udienza da Papa Francesco. Un sogno che grazie all'impegno di don Pompilio Cristino, parroco di Santa Maria Costantinopoli di Benevento, si potrà presto avverare - il 31 agosto - per gli atleti della Sannio Runners con in testa Giovanni De Luca che non ha esitato ad invitare tutte le altre associazioni e società podistiche del Sannio. Sport e sportività prima di tutto anche per vivere insieme un'esperienza unica e una giornata in compagnia. Presto sarà disponibile il programma della giornata che verrà vissuta all'insegna della fede e dello stare insieme, magari per parlare di podismo e delle prossime iniziative da organizzare in un territorio che da sempre favorevolmente accoglie questo sport fatto di sacrifici ma anche di unione e sana competizione. "Grazie a monsignore Pompilio Cristino che ha reso possibile il nostro progetto finalizzato all'udienza del grande Papa Francesco" ha commentato De Luca pronto ad accogliere le richieste di partecipazione degli altri amici e colleghi podisti.